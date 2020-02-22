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Samsun'da fuhuş operasyonunda 3 tutuklama

Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

22.02.2020 10:24 | Son Güncelleme: 22.02.2020 10:24Samsun'da fuhuş operasyonunda 3 tutuklama
'un ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Çarşamba Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, bazı şüphelilerin fuhşa teşvik ettikleri, fuhuş için aracılık yaptıkları ve yer temin ettikleri ihbarı üzerine operasyon düzenledi.
Operasyonda H.D, S.S, H.K, E.T, C.K. ve İ.P. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden İ.P, savcılıktaki ifadesinin ardından salıverildi.
Nöbetçi hakimliğe çıkartılan zanlılardan S.S, H.D. ve H.K. tutuklandı, E.T. ve C.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çarşamba, Samsun, Güncel

Kaynak: AA

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