14.06.2019 18:56
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Samsun'da fuhuş operasyonunda gözaltına alınan çift tutuklandı

Samsun

Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan çift tutuklandı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan çift tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, 3 kadının fuhşa zorlandığı ihbarları üzerine çalışma başlattı.
Teknik ve fiziki takip yürüten ekipler, kadınlarla ilişkiye giren 15 kiyi tespit ederek ifadelerine başvurdu.
Elde edilen bilgiler doğrultusunda Bahçelievler Mahallesi'nde bir iş yeri ve ikamete operasyon düzenleyen ekipler, O.K. ve eşi G.K. ile T.K'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan O.K. ve eşi G.K. çıkarıldıkları hakimlikçe "fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etmek" suçlarından tutuklandı.
T.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
İlkadım, Samsun, Güncel

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