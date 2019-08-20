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Samsun'da gasp iddiasına 3 gözaltı

Samsun'da bir kişiyi darp ederek çantasını gasp ettikleri iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı.

20.08.2019 17:26 Samsun'da gasp iddiasına 3 gözaltı
Samsun'da bir kişiyi darp ederek çantasını gasp ettikleri iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kale Mahallesi Fuar Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halindeki otomobilin içinde oturan K.A.'yı (48) darp ederek çantasını gasp ettikleri iddia edilen Ö.A.(17), Y.K.(17) ve H.A.(17) Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Polisteki işlemleri tamamlanan 3 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

İlkadım, Samsun, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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