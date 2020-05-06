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Samsun'da gazetecilere koronavirüs testi

Samsun'da yerel ve ulusal basın çalışanlarına yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı.

Samsun'da gazetecilere koronavirüs testi
06.05.2020 12:58 | Son Güncelleme: 06.05.2020 13:16
Samsun'da yerel ve ulusal basın çalışanlarına yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı.
Samsun Sağlık Müdürlüğü, koronavirüs tedbirleri kapsamında, risk grubunda yer alan yerel ve ulusal basın çalışanlarına koronavirüs testi yapmaya başladı.
Sağlık Müdürü Muhammed Ali Oruç, yaptığı açıklamada, riskli grupları filyasyon sistemi ile sahada tek tek tespit ettiklerini, bunlardan birinin de gazeteciler olduğunu söyledi.
Özellikle yakın zamanda koronavirüs testi pozitif çıkan kişilerle temas içinde olan kişilere test yaptıklarını anlatan Oruç, "Basın mensupları da riskli grup içinde yer alıyor. Özellikle yurt dışından tahliye olan Türk vatandaşların havaalanında veya koronavirüs tedavisi tamamlanan insanların evlerine taburcu oldukları zamanlarda gazeteciler görev yapmaktadır. Yani birçok alana girip çıkan basın mensupları da risk grubu içinde yer almaktadır." dedi.
Oruç, ilk etapta 23 gazeteciye test yaptıklarını, başvuran tüm gazetecilere test uygulayacaklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Etiketler: Muhammed Ali, Samsun, Güncel, Haber

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