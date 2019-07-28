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Samsun'da Geleneksel Rahvan At Yarışları gerçekleştirildi

Geleneksel Çarşamba Rahvan At Yarışları, Samsun'da yapıldı.

28.07.2019 22:57 Samsun'da Geleneksel Rahvan At Yarışları gerçekleştirildi
Geleneksel Çarşamba Rahvan At Yarışları, Samsun'da yapıldı.
Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Asbaşkanı Günal Genç, Çarşamba Doğal Yaşam Merkezi'ndeki yarışlar öncesinde yaptığı konuşmada, Rahvan At Yarışları'nın Çarşamba ilçesinin Kırkpınar'ı olduğunu ifade etti.
Ata sporlarına sahip çıkmak için çalıştıklarını vurgulayan Genç, "Ben her yıl geleneksel olarak Çarşamba'da bu etkinliğin düzenlenmesini sağlayan herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.
Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan ise "Geçen yıla göre eksiklerimizi tamamlayarak her yıl olduğu gibi bu yıl da rahvan at yarışlarımızı gerçekleştiriyoruz. Her sene alanımızı geliştirmek için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.
AK Parti Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz da rahvan at yarışlarının Samsun için önemine işaret etti.
Kaymakam Şükrü Yıldırım'ın konuşmasının ardından 11 grupta yarışlar gerçekleştirilerek dereceye girenlere ödülleri verildi.
At yarışlarını, çok sayıda yarışsever takip etti.

Kırkpınar, Samsun, Spor

Kaynak: AA

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