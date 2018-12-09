Samsun'da Gençler Sabah Namazında Buluştu

Samsunlu gençler, Türkiye
Gençlik Vakfınca (TÜGVA) 'Türkiye Gençliği Kıyamda" sloganıyla başlatılan etkinlik kapsamında sabah namazında buluştu.
TÜGVA Samsun İl Temsilciliğince "Türkiye Gençliği Kıyamda" sloganıyla Büyük Cami'de sabah namazı buluşması etkinliği düzenlendi.
Sabah namazı öncesi Kur'an-ı Kerim tilaveti ve salavatlarla başlayan programda, namazın ardından da sohbet edildi.
Program sonunda cami çıkışı katılımcılara ve cami cemaatine çorba ikramı yapıldı.
Samsun,Türkiye
09 Aralık 2018 Pazar 17:02