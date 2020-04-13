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Samsun'da gençlerden evde kalanlara "bilgi yarışması"

Samsun'un Atakum ilçesinde gençler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı evlerinde kalan vatandaşlara etkinlik olması için bilgi yarışması düzenledi.

13.04.2020 09:18 | Son Güncelleme: 13.04.2020 09:18
Samsun'da gençlerden evde kalanlara
Samsun 'un Atakum ilçesinde gençler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı evlerinde kalan vatandaşlara etkinlik olması için bilgi yarışması düzenledi.
Yeni Mahalle mevkisinde, müzikle uğraşan ve koronavirüs önlemi nedeni ile evde vakit geçiren bir grup genç, bu kez komşuları için bilgi yarışması düzenledi.
Gençlerin bilgi yarışması, çevre binalardan ilgi gördü. Yirmi sorunun sorulduğu bilgi yarışmasına bina sakinleri sosyal medya grupları vasıtasıyla katılarak soruları cevaplamaya çalıştı.
Enes Gevrekçi ve Çağrı Dede, koronavirüs salgını nedeniyle "evde kal" çağrısına uyan vatandaşlara moral vermek ve farklı bir aktivite olması için bilgi yarışması düzenlediklerini belirtti.
En fazla soruyu doğru cevaplayan iki aileye hediye verileceği öğrenildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Atakum, Samsun, Genç, Güncel
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