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Samsun'da gençlerden, koronavirüs nedeniyle evlerinde kalanlara "balkon konseri"

Samsun'un Atakum ilçesinde gençler, koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı evlerinde kalan vatandaşlara moral olması için balkondan konser verdi.

29.03.2020 22:26 | Son Güncelleme: 29.03.2020 22:42
Samsun'da gençlerden, koronavirüs nedeniyle evlerinde kalanlara
Samsun 'un Atakum ilçesinde gençler, koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı evlerinde kalan vatandaşlara moral olması için balkondan konser verdi.
Yeni Mahalle mevkisinde, müzikle uğraşan ve koronavirüs önlemi nedeni ile evde vakit geçiren bir grup genç, bu kez komşuları için konser verdi.
Gençlerin balkon konseri, çevre bina sakinlerinden de büyük ilgi gördü. Konsere komşular, evlerinin ışıklarını yakıp söndürerek eşlik etti.
Grup adına açıklama yapan Enes Gevrekçi, katılımdan memnun olduklarını ve bu kadar fazla talep beklemediklerini dile getirdi.
Evde kalan vatandaşlara bir nebze moral vermek istediklerini ifade eden Gevrekçi ile arkadaşları Çağrı Dede ve Arda Celmen, "evde kal" çağrısında bulundu.
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Kaynak: AA

Etiketler: Atakum, Samsun, Güncel

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