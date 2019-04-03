Samsun'da Gençlik ve Spor Yatırımları Devam Ediyor

İl Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün Samsun
'da yapımına devam ettiği 12 projenin toplam tutarı 423 milyon 155 bin TL olurken, projelerin fiziki gerçekleşme oranı ise yüzde 58 seviyesine geldi.
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün 2019 yılı yatırım planında toplam 12 projesi bulunuyor. Toplam 423 milyon 155 bin TL tutarı olan projelerin fiziki gerçekleşme oranı yüzde 58 seviyesinde. Projelerden 3'ü tamamlanırken, 5 projenin yapımına devam ediliyor. 4 projeye ise henüz başlanılamadı.
13 milyon 272 bin TL'lik proje bedeli ile Alaçam
'a yapılacak olacak 250 kişilik yurdun yüzde 5'i tamamlandı. 22 milyon 420 bin TL'lik proje bedeli ile Çarşamba
'ya yapılacak olan 500 kişilik yurdun yapımına başlandı. 13 milyon 476 bin TL'lik proje bedeli ile Kavak
'a yapılacak olan 250 kişilik yurdun yüzde 14'ü tamamlandı. 7 milyon 80 bin TL'lik proje bedelli
ve Spor Genel Müdürlüğü projesi olan Terme
'ye yapılacak olan Yarı Olimpik Yüzme Havuzu'nun ise yüzde 55'i tamamlandı. Vezirköprü
'ye yapılacak Spor Genel Müdürlüğü projesi olan 30 milyon 578 bin TL'lik Kamp Eğitim Merkezi ise firma işi süresi içinde devam ettirmediği için sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi. Tekkeköy
'e yapılacak olan 400 kişilik yurt, Terme'ye yapılacak 250 kişilik yurt ve Atakum
'a yapılacak 4 bin kişilik yurdun yapımı için ise proje ile yaklaşık maliyet çalışmaları devam ediyor. - SAMSUN
Alaçam, Samsun, Spor
Kaynak: İHA