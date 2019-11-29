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Samsun'da gıda işletmelerine sıkı denetim

Türkiye genelinde başlatılan 'Denetim Seferberliği' Samsun'da da hız kesmeden devam ediyor.

29.11.2019 17:26 | Son Güncelleme: 29.11.2019 17:31Samsun'da gıda işletmelerine sıkı denetim
genelinde başlatılan 'Denetim Seferberliği' 'da da hız kesmeden devam ediyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Ankara, İstanbul, İzmir, Erzurum, Gaziantep, Samsun, Antalya başta olmak üzere 81 il ve ilçelerinde gıda güvenilirliğine yönelik denetim seferberliği başlatıldı. Gıda zincirinin tüm aşamalarında tüketici sağlığının korunması ve güvenilir gıda arzının sağlanması amacıyla 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında yürütülen denetimler 25-30 Aralık 2019 tarihleri arasında 1 hafta boyunca devam edecek.

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Samsun'da bağlı yetkilendirilmiş ilçe müdürlüklerinde çalışan 176 gıda kontrol görevlisi tarafından yürütülmekte olan 'ürün bazlı' denetimleri ilk olarak et ve et ürünleri üretim işletmelerinde başlamış olup, yapılan çalışmalara Tarım ve Orman İl Müdürü Bayram Ay da katıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünün 22 Kasım 2019 tarihli denetim seferliği konulu yazısında belirtilen denetim programı çerçevesinde et ve et ürünleri üreten, süt ve süt ürünleri üreten, ekmek ve ekmek çeşitleri ile unlu mamul üreten iş yerleri, kasap ve şarküteri ile bakkal, market, büfe gibi iş yerleri, okul kantinleri ve yemekhaneleri ile lokanta-restoran, dönerci, fast-food ve toplu tüketim yerleri olmak üzere denetimlerin titizlikle devam ettirileceği belirtildi. - SAMSUN

Türkiye, Samsun, Güncel

Kaynak: İHA

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