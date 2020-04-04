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Samsun'da gönüllü gençler sağlık çalışanları için siper maske üretti

Samsun Gençlik ve Spor Müdürlüğüne bağlı Atakum Gençlik Merkezi gönüllüleri, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele eden sağlık çalışanları için yüz koruyucu siper maske üretti.

04.04.2020 14:30 | Son Güncelleme: 04.04.2020 15:04
Samsun'da gönüllü gençler sağlık çalışanları için siper maske üretti
Samsun Gençlik ve Spor Müdürlüğüne bağlı Atakum Gençlik Merkezi gönüllüleri, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele eden sağlık çalışanları için yüz koruyucu siper maske üretti.
Gençlik ve Spor Bakanlığının koronavirüsle mücadele kapsamında 81 ilde sağlık çalışanları için başlattığı koruyucu yüz maskesi üretimine, Samsun'daki gençlik merkezi gönüllüleri de destek verdi.
Gençlik merkezinde kurulan atölyede mesai mefhumu gözetmeyen gönüllüler, 5 aşamadan geçirdikleri malzemeleri koruyucu maskeye dönüştürüyor.
Sosyal mesafe kurallarına uyarak imalat yapan gönüllüler, ürettikleri 1000 yüz koruyucu siper maskeyi sağlık çalışanlarına ulaştırması için Samsun Valisi Osman Kaymak'a teslim etti.
Vali Kaymak, gençlere teşekkür ederek, seri üretime geçilmesi için ne gerekiyorsa destek vereceklerini söyledi.
Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu da koronavirüs salgını sürecinde birlik ve beraberliğin önemine dikkati çekerek, "Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun talimatıyla Türkiye genelinde gençlik merkezlerinde siperlik üretimi başladı. Siperlikleri öncelikle sağlık çalışanlarımıza, hastanede fedakarca çalışan arkadaşlarımıza hediye edeceğiz. Onlara destek olmaya, elimizden gelen gayreti göstermeye çalışıyoruz." diye konuştu.
Kasapoğlu, 10 bin siperlik daha üreterek sağlık çalışanlarına ücretsiz vereceklerini kaydetti.

Kaynak: AA

Etiketler: Atakum Gençlik Merkezi, Samsun, Güncel
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