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Samsun'da gözaltına alınan terör örgütü DEAŞ şüphelisi 4 kişiden 2'si serbest

Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu 4 şüpheliden 2'si serbest bırakıldı.

17.02.2020 13:50 | Son Güncelleme: 17.02.2020 13:50Samsun'da gözaltına alınan terör örgütü DEAŞ şüphelisi 4 kişiden 2'si serbest
'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan uyruklu 4 şüpheliden 2'si serbest bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan şüphelilerden L.S.M.A.Z. ve M.İ.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Yürütülen soruşturmanın ardından Samsun Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile sınır dışı edilmesine karar verilen M.İ.A, Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Adliyeye sevk edilen L.S.M.A.Z. ise çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Gözaltı süreleri uzatılan H.İ.A.A. ve W.H.M.M'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
İlkadım ilçesinde 14 Şubat'ta belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu öne sürülen Irak uyruklu 4 kişiyi gözaltına almıştı.

Samsun, Irak, Güncel

Kaynak: AA

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