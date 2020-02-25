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Samsun'da gözaltına alınan terör örgütü DEAŞ şüphelilerinden biri daha serbest

Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu 4 şüpheliden biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

25.02.2020 17:20 | Son Güncelleme: 25.02.2020 17:20Samsun'da gözaltına alınan terör örgütü DEAŞ şüphelilerinden biri daha serbest
'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan uyruklu 4 şüpheliden biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan şüphelilerden W.H.M.M'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen W.H.M.M. çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İlkadım ilçesinde 14 Şubat'ta belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu öne sürülen Irak uyruklu 4 kişiyi gözaltına almıştı.
Yürütülen soruşturmanın ardından zanlılardan M.İ.A'nın Samsun Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile sınır dışı edilmesine karar verilmiş, L.S.M.A.Z. ve M.İ.A. ise adli kontrol şartıyla salıverilmişti.

Samsun, Irak, Güncel

Kaynak: AA

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