Samsun'da hafif ticari araç devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
Samsun'un Bafra ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
21.03.2020 02:14 | Son Güncelleme: 21.03.2020 02:14
Samsun 'un Bafra ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Adaköy istikametinden Bafra yönüne giden ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 55 BV 076 plakalı hafif ticari araç, Sedde yolunda kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada araçta bulunan Furkan Ekbul (24) olay yerinde hayatını kaybetti.
Yaralanan Çağlar Varol ile Ahmet Uğur Eren, Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Adaköy istikametinden Bafra yönüne giden ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 55 BV 076 plakalı hafif ticari araç, Sedde yolunda kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada araçta bulunan Furkan Ekbul (24) olay yerinde hayatını kaybetti.
Yaralanan Çağlar Varol ile Ahmet Uğur Eren, Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA