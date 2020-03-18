Samsun'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Samsun'un Çarşamba ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
18.03.2020 14:58 | Son Güncelleme: 18.03.2020 14:58
Samsun 'un Çarşamba ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Hilmi Tunç (23) idaresindeki 55 ABS 157 plakalı hafif ticari araç, Çarşamba- Ayvacık kara yolu Salıpazarı kavşağında Emine Gül Dikme'nin (49) kullandığı 55 VE 457 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada yaralanan sürücüler, 112 Acil Servis ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Hilmi Tunç (23) idaresindeki 55 ABS 157 plakalı hafif ticari araç, Çarşamba- Ayvacık kara yolu Salıpazarı kavşağında Emine Gül Dikme'nin (49) kullandığı 55 VE 457 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada yaralanan sürücüler, 112 Acil Servis ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
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