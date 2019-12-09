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Samsun'da hafızlık icazet merasimi

Diyanet İşleri Başkanlığı Aile ve Dini Rehberlik Daire Başkanı Sedide Akbulut, "Evlerinizde Kur'an'ın sedalarının yükselmesi elbette çok büyük bir kazanç ama aynı zamanda Kur'an'ın yaşamlarda yükselmesi gerekir." dedi.

09.12.2019 20:39 | Son Güncelleme: 09.12.2019 20:41
Diyanet İşleri Başkanlığı Aile ve Dini Rehberlik Daire Başkanı Sedide Akbulut, "Evlerinizde Kur'an'ın sedalarının yükselmesi elbette çok büyük bir kazanç ama aynı zamanda Kur'an'ın yaşamlarda yükselmesi gerekir." dedi.
Akbulut, Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi'nde düzenlenen Kuşçulu Kız Kur'an Kursu'ndan mezun olan 40 talebinin hafızlık icazet merasiminde yaptığı konuşmada, toplumun manevi huzura Kur'an'ın hikmet kaynağıyla ulaşabileceğini belirtti.
Kur'an-ı Kerim'in okunurluğu ve ezberlenişi dışında yaşanabilirliğinin tartışılması gerektiğine vurgu yapan Akbulut, "Onunla aramızdaki ilişki ne kadar barışık? Kur'an'ın kalplerdeki hastalıklara şifası sadece okunmasıyla değil, yaşanmasıyla da kendini gösterecektir." diye konuştu.
Akbulut, günümüzde terbiyenin, toplumsal kabullerden, geleneksel algılardan ya da halk arasındaki değerlerden alındığını, oysa öğrenmenin ana kaynağının Kur'an-ı Kerim olduğunu belirtti.
Önce kainatın, sonra insanın, sonra da Kur'an'ın okunması gerektiğini dile getiren Sedide Akbulut, şöyle devam etti:
"Biz kitabı okuyarak başladığımızı düşünüyoruz ama ne insanı ne de kainatı okuyabiliyoruz. Sadece kitabı okuyan durumunda kaldık. O zaman biz bu kadar Kur'an ehlini, bu kadar hafızımızı doldururken topluma, neden olumsuzluklar, fuhşiyatlar, şiddet, bağımlılık gibi bu kadar kusur neden? Kur'an'ın yüz görümlülüğü okuyan kişinin nefsani hırslardan azat olmasıdır. Kininden, kibrinden Kur'an'ın iç manasını kendisinden uzaklaştıracak her türlü hırstan, hasetten arınmasıdır. Evlerinizde Kur'an'ın sedalarının yükselmesi elbette çok büyük bir kazanç ama aynı zamanda Kur'an'ın yaşamlarda yükselmesi gerekir."
Kur'an'ın satırlardan gönüllere inmesi gerektiğini ifade eden Akbulut, Kur'an'ın en çok okunan kitap olmasıyla yaşanan bir kitap olması için dua ettiğini belirtti.
Konuşmaların ardından 40 talebeye hafızlık belgesi protokol üyeleri tarafından verildi.
Programa, Samsun Vali Yardımcısı İbrahim Yılmaz, Müftü Veysel Çakı, ilçe müftüleri, davetliler ve aileler katıldı.
Samsun'da hafızlık icazet merasimi

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Diyanet İşleri Başkanlığı, Samsun, Güncel

Kaynak: AA


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