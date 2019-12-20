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Samsun'da "Hisseli Harikalar Kumpanyası" müzikali sahnelendi

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), "Hisseli Harikalar Kumpanyası"nı yeniden sanatseverlerle buluşturdu.

20.12.2019 21:18 | Son Güncelleme: 20.12.2019 21:18 Samsun'da
Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), "Hisseli Harikalar Kumpanyası"nı yeniden sanatseverlerle buluşturdu.
SAMDOB, Türk tiyatrosunun büyük ustası Haldun Dormen'in yazdığı, Hababam Sınıfı filmi müziğiyle gönüllerde taht kuran Melih Kibar'ın bestelediği, Çiğdem Talu'nun şarkı sözlerini yazdığı müzikali, Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Salonu'nda sanatseverlerin beğenisine sundu.
Besteci ve orkestra şefi Kıvanç Tepe'nin müzik düzenlemelerini yaparak senfonik orkestraya uyarladığı, rejisör Şahan Gürkan'ın opera bale sahnesine taşıdığı müzikalin koreografisini Şebnem Şenel üstlendi.
SAMDOB orkestrasının solist sanatçıları, korosu, bale sanatçıları ve teknik ekibiyle seyirciye muhteşem anlar yaşatan Hisseli Harikalar Kumpanyası'nın koro şefliği Onur Altıparmak, kostüm tasarımı Gülnur Çağlayan Tuluk, dekor tasarımı Hakkı Kandır, ışık tasarımı ise Oğuz Murat Yılmaz'a ait.

Haldun Dormen, Samsun, Kültür Sanat

Kaynak: AA

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