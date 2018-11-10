Samsun
'da hüzünlü anma
SAMSUN - 10 Kasım
Gazi Mustafa Kemal Atatürk
'ü anma programı kapsamında Atakum
Garip Zeycan Yıldırım Fen Lisesi öğrencileri tarafından Türk tarihi ve Atatürk'ü anlatan oratoryo gösterisi seyircileri hüzünlendirdi. Atatürk'ün ebediyete intikal edişinin 80. yıl dönümü dolayısıyla Atatürk Anıtı önünde anma töreni düzenlendi. Ardından Atatürk Kültür Merkezi
Devlet Güzel Sanatlar Galerisinde açılan Atatürk Fotoğrafları Sergisi, protokol tarafından gezildi. Daha sonra AKM
Büyük Salonda anma programı düzenlendi. Program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kaya Tuncer Çağlayan
, Atatürk ve Milli İrade isimli konuşmasını yaptı. Atakum Nene Hatun
Anaokulu öğrencileri Rüzgar Güçlü ve Ela Bayrı, "Atatürk'ün Çocukları" isimli şiiri seslendirdi. Ardından Atakum Garip Zeycan Yıldırım Fen Lisesi öğrencileri Atatürk Oratoryosu'nu sahneledi. Türk hükümdarı Oğuz Kağan'dan başlayarak önemli Türk liderlerini oyunlarında anlattılar. Son olarak Gazi Mustafa Kemal
Atatürk'ü anlatan öğrenciler hem sahneden büyük alkış aldı hem de izleyicileri duygulandırdı.Anma programına Samsun Valisi Osman Kaymak, Garnizon Komutanı Topçu Albay Recep Ali Üstün, İYİ Parti
Samsun Milletvekili Bedri Yaşar
, Samsun Büyük Şehir Belediye Başkanı Zihni Şahin
, OMÜ Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç
, Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın
, AK Parti
Samsun İl Başkanı Hakan Karaduman
, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.
Atakum,Mustafa Kemal Atatürk,Samsun
10 Kasım 2018 Cumartesi 13:36