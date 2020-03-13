Samsun'da huzurevinde 'koronavirüs' tedbiri
Samsun'da huzurevinde 'koronavirüs' tedbiriSAMSUN Büyükşehir Belediyesi Huzurevi'nde 'koronavirüs'e karşı dezenfekte çalışması yapıldı, giriş çıkışlar ile ziyaretlere sınırlama getirildi.
13.03.2020 12:50 | Son Güncelleme: 13.03.2020 12:56
Samsun 'da huzurevinde 'koronavirüs' tedbiri
SAMSUN Büyükşehir Belediyesi Huzurevi'nde 'koronavirüs'e karşı dezenfekte çalışması yapıldı, giriş çıkışlar ile ziyaretlere sınırlama getirildi.
Atakum ilçesinde bulunan 60 kişi kapasiteli Samsun Büyükşehir Belediyesi Huzurevi'nde 'koronavirüs'e karşı tedbirler alındı. Rutin temizlik çalışmalarının yanı sıra özel antibakteriyel solüsyonlarla dezenfekte çalışması gerçekleştirildi. Huzurevi sakinleri de virüse karşı bilgilendirildi. Tedbirler kapsamında huzurevi sakinlerinin giriş ve çıkışları ile ziyaretlerine kısıtlama getirildi.
Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Şenol Yıldız, "Ciddi bir planlama yaparak dezenfeksiyon işlemlerini başlattık. Özellikle yaşlı sakinlerimizin savunma mekanizmaları daha zayıf olma ihtimallerine karşı belli periyotlarda burada dezenfeksiyon işlemini gerçekleştiriyoruz. Yine ziyaretlerle ilgili bir kısıtlama getirdik. Temizlik hassasiyetimizi en üst seviyeye çıkardık. Ne buradaki yaşlılarımızı çok dışarı ile temas ettireceğiz ne de dışarıdan ziyaretçileri bu aşamada kabul edeceğiz" dedi.
SAMSUN Büyükşehir Belediyesi Huzurevi'nde 'koronavirüs'e karşı dezenfekte çalışması yapıldı, giriş çıkışlar ile ziyaretlere sınırlama getirildi.
Atakum ilçesinde bulunan 60 kişi kapasiteli Samsun Büyükşehir Belediyesi Huzurevi'nde 'koronavirüs'e karşı tedbirler alındı. Rutin temizlik çalışmalarının yanı sıra özel antibakteriyel solüsyonlarla dezenfekte çalışması gerçekleştirildi. Huzurevi sakinleri de virüse karşı bilgilendirildi. Tedbirler kapsamında huzurevi sakinlerinin giriş ve çıkışları ile ziyaretlerine kısıtlama getirildi.
Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Şenol Yıldız, "Ciddi bir planlama yaparak dezenfeksiyon işlemlerini başlattık. Özellikle yaşlı sakinlerimizin savunma mekanizmaları daha zayıf olma ihtimallerine karşı belli periyotlarda burada dezenfeksiyon işlemini gerçekleştiriyoruz. Yine ziyaretlerle ilgili bir kısıtlama getirdik. Temizlik hassasiyetimizi en üst seviyeye çıkardık. Ne buradaki yaşlılarımızı çok dışarı ile temas ettireceğiz ne de dışarıdan ziyaretçileri bu aşamada kabul edeceğiz" dedi.
Kaynak: DHA
Haberin Videosu :Samsun'da huzurevinde 'koronavirüs' tedbiri
Etiketler : Samsun Büyükşehir Belediyesi, Atakum, Samsun, Güncel
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