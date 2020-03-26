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Samsun'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi ağır yaralandı

Samsun'un merkez Atakum ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi ağır yaralandı.

26.03.2020 01:08 | Son Güncelleme: 26.03.2020 01:26
Samsun'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi ağır yaralandı
Samsun 'un merkez Atakum ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi ağır yaralandı.
Mimarsinan Mahallesi 191. sokağa otomobille gelen 4 kişi ile sokakta bulunan kişiler arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı.
Kavganın ardından sokaktan otomobille ayrılan 4 kişi, daha sonra yeniden olay yerine gelerek sokaktaki kişilerle tekrar tartışmaya başladı.
Bu sırada otomobille sokağa gelenlerden Adem M. (39) yanındaki tabancayla Onur Yıldız'ı (30) başından vurdu.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerince özel hastaneye kaldırılan Yıldız, burada yapılan müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.
Tedavi altına alınan Yıldız'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Olay yerinden kaçan şüphelilerden Adem M. tabancasıyla birlikte yakalandı.
Gözaltına alınan şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Bürosuna götürüldü

Kaynak: AA

Etiketler: Mimarsinan, Atakum, Samsun, kavga, Güncel

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