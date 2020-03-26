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Samsun'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi ağır yaralandı

Samsun'un Atakum ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi ağır yaralandı.

26.03.2020 18:28 | Son Güncelleme: 26.03.2020 19:02
Samsun'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi ağır yaralandı
Samsun 'un Atakum ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi ağır yaralandı.
Mimarsinan Mahallesi 191. Sokak'a otomobille gelen 4 kişi ile burada bulunan kişiler arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı.
Kavganın ardından ayrılan 4 kişi, daha sonra yeniden aynı yere gelerek sokaktaki kişilerle tekrar tartışmaya başladı.
İddiaya göre, bu sırada otomobille sokağa gelenlerden Adem M. (39), tabancayla Onur Yıldız'ı (30) başından vurdu.
Sağlık ekiplerince ilçedeki özel hastaneye kaldırılan Yıldız, burada yapılan müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.
Tedavi altına alınan Yıldız'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Kaçan şüphelilerden Adem M. ile Batuhan M, Üzeyir M. ve Uğur M. yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosundaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Adem M. tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

Etiketler: Mimarsinan, Atakum, Samsun, kavga, Güncel

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