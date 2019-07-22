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Samsun'da iki grup arasında kavga: 4 yaralı

Samsun'un İlkadım ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 4 kişi bıçakla yaralandı.

22.07.2019 14:38 Samsun
Samsun'un İlkadım ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 4 kişi bıçakla yaralandı.
Alınan bilgiye göre, İstasyon Mahallesi'nde iki grup arasında alacak verecek meselesinden çıkan kavgada, av tüfeği, bıçak ve sopalar kullanıldı.
Kavgada, çeşitli yerlerinden bıçakla yaralanan S.F. (26), T.S. (30), E.F. (26) ile G.A. (28) sağlık ekiplerince Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Tedavisi tamamlanan G.A, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince gözaltına alındı.
G.A'nın üzerinde yapılan aramada bir miktar narkotik madde ele geçirildi.
Kaynak: AA
İlkadım, Samsun, Güncel

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