Samsun'da iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Samsun'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
09.03.2020 23:14 | Son Güncelleme: 09.03.2020 23:14
Samsun 'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, Tekkeköy ilçesi Kirazlık Mahallesi Atatürk Bulvarı Dolum Tesisleri karşısı viyadük altında saat 21.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muhammet Başar idaresindeki 06 EAR 55 plakalı otomobil, Onur Yalçın yönetimindeki 55 ABY 505 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada yaralanan Gülseren Kasap (30), 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN
Kaza, Tekkeköy ilçesi Kirazlık Mahallesi Atatürk Bulvarı Dolum Tesisleri karşısı viyadük altında saat 21.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muhammet Başar idaresindeki 06 EAR 55 plakalı otomobil, Onur Yalçın yönetimindeki 55 ABY 505 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada yaralanan Gülseren Kasap (30), 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Samsun'da iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı
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