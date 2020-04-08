Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Samsun'da iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Samsun'da kavşakta iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

08.04.2020 14:18 | Son Güncelleme: 08.04.2020 14:19
Samsun'da iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Samsun 'da kavşakta iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi İstasyon Mahallesi İstasyon Kavşağı Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fatih Metin idaresindeki 55 AFB 31 otomobil, Kadir Elipek yönetimindeki 55 AAR 942 plakalı otomobile yandan çarptı. Her iki araçta yoldan çıkarak raylı sistem yoluna savruldu. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Kadir Elipek, 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Etiketler: İlkadım, Samsun, 3. Sayfa
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› 3. Sayfa ››Samsun'da iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı - Haberler
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

Vatandaşların e-Devlet üzerinden talep ettiği maskelerin dağıtımına başlandı Haberler
Vatandaşların e-Devlet üzerinden talep ettiği maskelerin dağıtımına başlandı
Koronavirüsle mücadelede cep telefonundan takip sistemi devreye girdi Haberler
Koronavirüsle mücadelede cep telefonundan takip sistemi devreye girdi
İmamoğlu’na gelen mailde korkunç tehdit: Seni paramparça edeceğim Haberler
İmamoğlu'na gelen mailde korkunç tehdit: Seni paramparça edeceğim
Eşinin cenazesinde virüs kapan 96 yaşındaki Kazım Amca virüsü yendi Haberler
Eşinin cenazesinde virüs kapan 96 yaşındaki Kazım Amca virüsü yendi
Polisi görüp panikleyen hırsız, düşen ayakkabısını bırakıp kaçtı Haberler
Polisi görüp panikleyen hırsız, düşen ayakkabısını bırakıp kaçtı
Ankara’da salgına karşı mezarlıklar ziyarete kapatıldı Haberler
Ankara'da salgına karşı mezarlıklar ziyarete kapatıldı
Kapıcı koronavirüse yakalanınca 8 katlı bina karantinaya alındı Haberler
Kapıcı koronavirüse yakalanınca 8 katlı bina karantinaya alındı
Erdoğan’ın vatandaşa gönderdiği hediye paketinden sürpriz mektup çıktı Haberler
Erdoğan'ın vatandaşa gönderdiği hediye paketinden sürpriz mektup çıktı

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

15:51: Hırvatistan Başbakanı: AB sınırlarını korumak için 6 bin 500 polis görevlendirdik - Haberler 15:51: Whatsapp'ta GIF Arama Kolaylaştırılıyor - Haberler 15:51: TÜBİTAK'tan Aşı Çalışmalarına Aylık 6 bin Liraya Kadar Burs Desteği - Haberler 15:51: The Last Campfire Yeni Oynanış Videosu Yayınlandı - Haberler 15:51: Covid-19 ile Mücadeleye Akıllı Telefonunuzla Destek Olabilirsiniz! - Haberler 15:27: İmamoğlu'na gelen mailde korkunç tehdit: Seni paramparça edeceğim 15:27: İmamoğlu'na gelen mailde korkunç tehdit: Seni paramparça edeceğim - Haberler 14:19: Polisi görüp panikleyen hırsız, çaldığı süpürge ile düşen ayakkabısını bırakarak kaçtı - Haberler 13:56: Elektrik Mühendisleri Odası İzmir Şubesi, 5G'nin koronavirüs vakalarını artırdığı iddialarını yalanladı - Haberler 13:17: Esenyurt'taki doğal gaz patlamasının yarattığı korkunç tablo bugün ortaya çıktı - Haberler 12:55: İslamiyet'i araştıran karantinadaki Meksikalı genç, görüntülü konuşma sırasında Müslüman oldu - Haberler 09:35: Koronavirüsün en temel belirtisi değişti: Yüksek ateş tek başına belirleyici değil