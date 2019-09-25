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Samsun'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Samsun'un Canik ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

25.09.2019 23:46Samsun'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Samsun'un Canik ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Abdullah Fırat Ekinci'nin kullandığı 34 BFJ 308 plakalı otomobil, 200 Evler Mahallesi Çevre yolu mevkisinde Taner Seval idaresindeki 55 ACK 251 plakalı otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan Seval yönetimindeki 55 ACK 251 plakalı otomobil, yaklaşık 10 metrelik uçurumdan sulama kanalına düştü.
Araç içerisinde sıkışan Seval, olay yerine çağrılan itfaiye ekiplerince yaklaşık bir saat süren çalışma sonucu bulunduğu yerden çıkarılarak 112 Acil Servis ekiplerine teslim edildi.
Kazada yaralanan sürücüler Seval ve Ekinci ile Mustafa Ozan Karakuş ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kuaförü bulunan Seval'in aracını bugün aldığı öğrenildi.

Samsun, Ekinci, Canik, Güncel

Kaynak: AA

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