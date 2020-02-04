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Samsun'da iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı

Samsun'un Atakum ilçesinde iki otomobil çarpışması sonucu yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

04.02.2020 23:56 | Son Güncelleme: 05.02.2020 00:28Samsun'da iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı
'un ilçesinde iki otomobil çarpışması sonucu yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.
Atatürk Bulvarı Vatan Caddesi Kavşağı'nda İrfan 'ün (30) kullandığı 06 SV 938 plakalı otomobil ile İlhami Özcan (55) idaresindeki 55 H 7529 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada sürücülerin ile araçlarda bulunan Cihan Midilli, Elif Kuşçu ile Eyüp Özcan yaralandı.
Otomobilde sıkışan Elif Kuşçu itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Ondokuz Mayıs (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi ile kentteki bir özel hastaneye kaldırıldı.

Atakum, Samsun, Gümüş, Güncel

Kaynak: AA

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