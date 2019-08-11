Haberler» 3. Sayfa» Haber

Samsun'da ikinci kattan düşen şahıs hayatını kaybetti

Samsun'da ikinci kattan düşen bir kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

11.08.2019 11:43 Samsun'da ikinci kattan düşen şahıs hayatını kaybetti
Samsun'da ikinci kattan düşen bir kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Zeytinlik Mahallesi Terme Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cengiz Güner (40) birlikte kalan arkadaşları H.A. ile G.S.'nin evine gitti. Burada ikinci kattaki evin balkonundan düşen Cengiz Güner olay yerinde hayatını kaybetti. Ev saibi H.A. ve G.S. ifadelerine başvurulmak üzere Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından gözaltına alındı. H.A. ve G.S. arkadaşları olan Cengiz Güner'in yanlarına geldiğini, alkollü olduğunu, bir ara evde olmadığını fark ettiklerinde evin önünde yerde yatarken gördükleri söylediler. Polis, Cengiz Güner'in balkondan mı düştüğü veya bir başkası tarafından balkondan aşağıya mı atıldığını araştırıyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
13:12   Bayram günü ölen evlada son bakış...Demiryolundan karşıya geçmeye çalışırken tren çarptı
13:11   Akçakale'de odunlukta yangın çıktı
12:52   Tokat'ta acemi kasap bilançosu; 107 yaralı
12:44   Film gibi cinayete 2 tutuklama
12:28   İstanbul'da hastaneler acemi kasaplarla doldu taştı
12:26   Kurban kesmeye giderken, kaldırıma çarpan araç böyle takla attı
12:25   Sinop'ta şarampole uçan araçta sıkışan 4 kişi güçlükle çıkarıldı