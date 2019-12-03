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Samsun'da imalathaneye dönüştürülen iş yerinde 50 litre sahte içki ele geçirildi

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde imalathaneye dönüştürülen bir iş yerinde sahte içki ürettiği iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

03.12.2019 20:28 | Son Güncelleme: 03.12.2019 21:02Samsun'da imalathaneye dönüştürülen iş yerinde 50 litre sahte içki ele geçirildi
'un ilçesinde imalathaneye dönüştürülen bir iş yerinde sahte içki ürettiği iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.
Bir istihbaratı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İlkadım Sanayi Sitesi'ndeki bir iş yerinin sahte içki imalathanesine dönüştürüldüğünü belirledi.
Söz konusu adrese operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada bidona konulan 40 litre sahte viski, 10 litre sahte rakı, bin 850 sahte bandrol, çok miktarda viski etiketi, 320 şişe kapağı, çok miktarda boş şişe ile yine alkol yapımında kullanılan ham madde ile plastik bidon, huni, derece, süzgeç, su ısıtıcı ve maşrapa ele geçirdi.
Operasyonda, iş yerinde sahte içki ürettiği öne sürülen bir zanlı yakalandı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Emniyet Müdürlüğü, Tekkeköy, Samsun, Güncel

Kaynak: AA

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