Samsun'da imam nikahlı eşini dolandıran Özbek kadın Ümraniye'de yakalandı

Cemil ÖZDEMİR-Murat KORKMAZ/ SAMSUN'da imam nikahlı eşini toplam 50 bin lira dolandırarak kaçan Özbek gelin Ümraniye'de yakalandı.

Samsun'da geçen ay yaşanan olayda, Özbekistan uyruklu Mukaddaskhon Tursunkhojıyeva, Turgut Aydın ile tanışmış ve imam nikahı yaparak birlikte yaşamaya başlamıştı. Özbek gelin kısa bir süre birlikte yaşadıktan sonra Aydın'ın kendisine aldığı altınları ve evde bulunan bir miktar parayı alarak kaçtı. İmam nikahlı eşini toplam 50 bin lira dolandıran Mukaddaskhon Tursunkhojıyeva'nın fotoğrafını haberlerde görerek tanıyan Ömer Akyasan, arkadaşı Adem Uzun ile birlikte plan yaptıktan sonra Özbek gelin ile buluşma gerçekleştirdi. Akyasan Özbek gelin ile Ümraniye'de bir kafede buluştuğu sırada dışarıda bekleyen Adem Uzun durumu polise anlattı. Kafenin önüne gelen polis ekipleri, Mukaddaskhon Tursunkhojıyeva kimlik kontrolü yaptıktan sonra gözaltına aldı.

"BELKİ BİZİ DE DOLANDIRACAKTI"

Ömer Akyasan "Annemin bir önceki bakıcısının arkadaşı oluyordu. Haberlere çıktığı zaman ablam bunu gördü. Beni aradı 'bu o kişi' dedi. Ben de baktım evet o dedim. Evimize gelip gidiyordu. Tanıyordum. Belki bizi de dolandıracaktı. Arkadaşım Adem ile bir bu kişiyi yakalatmak için plan yapalım dedik. Adem bana 'siz buluşun, o sırada bende polisi arayayım oraya baskın yapalım' dedi. Aradığımda Bayrampaşa'da olduğunu söyledi. 20 dakikaya Ümraniye'ye geldi. Kafede buluştuk. Ben polisin içeriye geleceğini düşünüyordum. Aradılar beni dışarıya çıktık ve ekipleri geldi kadını gözaltına alıp götürdüler. Orada itiraf etti. Polis 'bu fotoğraftaki kişi siz misiniz?' diye sordu, 'Hayır' dedi. Polis kimlik istedi. Orada itiraf etti" dedi.

Adem Uzun ise, "Arkadaşımla kafede oturuyorduk. Bu dolandırıcılık olayından bahsetti bana. Ben de emin misin? dedim. Annesinin Özbekistanlı bakıcısının arkadaşı olduğunu ve evlerine girip çıktığını ve numarasının kendisinde olduğunu söyledi. Ben de bunu o zaman polise söyleyelim ve yakalattıralım vatandaşlık görevi olarak bize düşen bu dedim. Kadının Bayrampaşa'da olduğunu söyledi. Arayıp Ümraniye'de buluşma ayarlamasını söyledim. Kadın Ümraniye Santral durağına geldi. Buluşup bir kafede oturdular. 155'i aradım. Polisler geldi. Durumu tekrar anlattım. Kadının resimlerini istediler. Telefonla gönderdim. Arkadaşımı aramamı söylediler. Aradım dışarı çıkmasını söyledim. Arkadaşım hesabı öderken, kadın çıktı. Polislere kadını gösterdim" diye konuştu.

Mukaddaskhon Tursunkhojıyeva'nın emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı edileceği öğrenildi.