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Samsun'da immün plazma bağışında bulunanlara berat verildi

Samsun Valisi Osman Kaymak, yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) atlatarak immün plazma bağışında bulunanlara berat verdi.

Samsun'da immün plazma bağışında bulunanlara berat verildi
06.05.2020 19:30 | Son Güncelleme: 06.05.2020 20:02
Samsun Valisi Osman Kaymak, yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) atlatarak immün plazma bağışında bulunanlara berat verdi.
Kaymak, immün plazma bağışlayan doktor Burcu Ayvaz, polis memuru Zafer Şahin Gülcan ve imam İsa Ali Musaoğlu'na immün plazma bağışçısı beratı verdi.
Kaymak, Kovid-19'u atlatarak sağlığına kavuşan diğer vatandaşları da immün plazma bağışında bulunmaya davet etti.
İmmün plazma tedavisinin Kovid-19 tanısı konulan ve tedavi sürecinin ardından iyileşenlerden Türk Kızılay tarafından toplanan kan plazmasının kritik durumdaki hastalara kullanılması yoluyla gerçekleştirilen tedavi yöntemi olduğunu anlatan Kaymak, "Koronavirüsle mücadelemize ara vermeden devam ediyoruz. Üç arkadaşımız da bu hastalığa yakalandı ve hastalığı atlatarak çok şükür sağlıklarına kavuştular. İmmün plazma bağışı yaparak diğer hastalara da şifa oldular. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlarımıza ve bütün hastalarımıza bu süreçte çok geçmiş olsun diyorum." dedi.
Samsun'da 22 ünite plazma bağışı alındığını bildiren Kaymak, şunları kaydetti:
"Bölgemizdeki sağlık kuruluşlarında tedavi süreci devam eden hastalara da 61 ünite plazma gönderimi yapılmıştır. Kovid-19 salgını ve ramazan ayı olması nedeniyle Kızılay kan merkezlerinde kan stoklarımız azaldı. Kan acil değil, sürekli bir ihtiyaçtır. Vatandaşlarımızı bu anlamda kan vermeye davet ediyorum. Vatandaşlarımız sokağa çıkma yasağı günlerinde Kızılay ile irtibata geçerek kan verme noktalarına gidebilir. Hafta içi de iftardan sonra yine bu noktalara giderek bağış yapabilirler. Samsunlu vatandaşlarımızı, bu konuda öncülük yapmaya ve Kızılay kan depolarının tekrar dolması için kan bağışı yapmaya davet ediyorum."
Ayvaz ise virüsü kaptıktan sonra 35 günlük karantinanın ardından hastalığı atlattığını belirterek, "Tamamen iyileştikten sonra immün plazma bağışında bulundum. İmmün plazma bağışında bulunduğum için kendimi çok şanslı ve mutlu hissediyorum. Tanımadığım bir veya birkaç hastanın şifa bulmasına vesile olabileceğim. Bu süreç umarım bir an önce sonuçlanır. Halkımıza buradan şunu tavsiye edebilirim. Önlemlere mümkün olduğunca uyalım ve evde kalalım." diye konuştu.

Kaynak: AA

Etiketler: Kızılay, Samsun, Güncel, Haber

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