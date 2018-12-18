Samsun'da İnşaattan Düşen 2 İşçiden Biri Öldü

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Samsun'un Atakum ilçesinde inşaattan düşen 2 işçiden biri öldü, biri yaralandı.Yenimahalle Mahallesi'nde 17 katlı bir inşaatın en üst katında dış cephe yalıtımı yapan Yakup Göller ile Şener Yıldırım'ın bulunduğu platformun halatı koptu.Platformla zemine düşen işçilerden Göller, olay yerinde yaşamını yitirdi. Ağır yaralanan Yıldırım ise Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.Yıldırım'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.