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Samsun'da ırmakta 15 gündür aranan kişiye ulaşılamadı

Samsun'un Terme ilçesinde 15 gün önce ırmakta kaybolan kişiyi arama çalışmalarından sonuç alınamadı.

19.02.2020 16:50 | Son Güncelleme: 19.02.2020 16:50Samsun'da ırmakta 15 gündür aranan kişiye ulaşılamadı
'un ilçesinde 15 gün önce ırmakta kaybolan kişiyi arama çalışmalarından sonuç alınamadı.

Terme Irmağı'nda, kızı Gizem Günal (20) ile suya kapılan, kızı kurtarılan ancak kendisi kaybolan Gürsel Günal'ın bulunması için çalışmalar devam ediyor.
Jandarma Arama Kurtarma Sualtı Timi, Samsun ve Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şubesi Sualtı Grup Amirliği ekipleri ile AFAD ekipleri, Terme Çayı ve sahilde Günal'ı aradı.
Çalışmalarda Günal'a ait bir ize ulaşılamayan ekipler, çalışmalarını yarın da sürdürecek.
Gürsel ve Gizem Günal, 15 gün önce ilçe merkezinden geçen Terme Irmağı'nda suya kapılmış, çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine başlatılan çalışmayla sudan çıkarılan Gizem Günal Terme Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmıştı.

Samsun, Terme, Ordu, Güncel

Kaynak: AA

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