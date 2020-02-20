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Samsun'da ırmakta 16 gündür aranan kişiye ulaşılamadı

Samsun'un Terme ilçesinde 16 gün önce ırmakta kaybolan kişiyi arama çalışmalarından sonuç alınamadı.

20.02.2020 17:28 | Son Güncelleme: 20.02.2020 17:46Samsun'da ırmakta 16 gündür aranan kişiye ulaşılamadı
'un ilçesinde 16 gün önce ırmakta kaybolan kişiyi arama çalışmalarından sonuç alınamadı.

Terme Irmağı'nda, kızı Gizem Günal (20) ile suya kapılan kızı kurtarılan ancak kendisi kaybolan Gürsel Günal'ın bulunması için çalışmalar devam ediyor.
Jandarma Arama Kurtarma Sualtı Timi, Samsun ve Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şubesi Sualtı Grup Amirliği ekipleri, itfaiye ile AFAD ekipleri, Terme Çayı ve sahilde Günal'ı aradı.
Günal'a ait bir ize ulaşamayan ekipler, çalışmalarını yarın da sürdürecek.
Bu arada, Gizem Günal'ın tedavisinin ardından devlet korumasına alındığı ve genç kıza psikolojik destek verildiği belirtildi.
Gürsel ve kızı Gizem Günal, 16 gün önce ilçe merkezinden geçen Terme Irmağı'nda suya kapılmış, çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine başlatılan çalışmayla sudan çıkarılan Gizem Günal, Terme Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmıştı.

Samsun, Terme, Ordu, Güncel

Kaynak: AA

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