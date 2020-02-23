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Samsun'da ırmakta kaybolan kişi 19 gündür bulunamadı

Samsun'un Terme ilçesinde 19 gün önce ırmakta suya kapılarak kaybolan kişiyi arama çalışmalarından sonuç alınamadı.

23.02.2020 16:34 | Son Güncelleme: 23.02.2020 16:34Samsun'da ırmakta kaybolan kişi 19 gündür bulunamadı
'un ilçesinde 19 gün önce ırmakta suya kapılarak kaybolan kişiyi arama çalışmalarından sonuç alınamadı.
Terme Irmağı'nda kaybolan Gürsel Günal'ın bulunması için çalışmalara devam edildi.

Samsun ve 'dan dalgıç polisler ve AFAD ekipleri, Terme Çayı ile sahilde Günal'ı aradı. Günal'a ait herhangi bir ize ulaşamayan ekipler, çalışmalarını yarın sürdürecek.
Gürsel ve kızı Gizem Günal (20), 19 gün önce ilçe merkezinden geçen Terme Irmağı'nda suya kapılmış, çevredekilerin ihbarı üzerine başlatılan çalışmayla kıyıya çıkarılan genç kız, Terme Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmıştı.

Samsun, Terme, AFAD, Ordu, Güncel

Kaynak: AA

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