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Samsun'da ırmakta kaybolan kişiye 14'üncü günde de ulaşılamadı

Samsun'un Terme ilçesinde 14 gün önce ırmakta kaybolan kişiyi arama çalışmalarından sonuç alınamadı.

18.02.2020 16:14 | Son Güncelleme: 18.02.2020 16:47Samsun'da ırmakta kaybolan kişiye 14'üncü günde de ulaşılamadı
'un ilçesinde 14 gün önce ırmakta kaybolan kişiyi arama çalışmalarından sonuç alınamadı.

Terme Irmağı'nda kızı Gizem Günal (20) ile suya kapılan, kızı kurtarılan ancak kendisi kaybolan Gürsel Günal'ın bulunması için çalışmalar sürüyor.

Jandarma Arama Kurtarma Sualtı Timi, Samsun ve Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şubesi Sualtı Grup Amirliği ekibi ve AFAD ekipleri, Terme Çayı ve sahilde arama yaptı.

Çalışmalarda Günal'a ait bir ize ulaşılamadı. Çalışmaların yarın da süreceği belirtildi.

Gürsel ve Gizem Günal, 14 gün önce ilçe merkezinden geçen Terme Irmağı'nda suya kapılmış, çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine başlatılan çalışmayla sudan çıkarılan Gizem Günal Terme Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı.

Samsun, Terme, Ordu, Güncel

Kaynak: AA

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