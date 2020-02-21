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Samsun'da ırmakta kaybolan kişiye 17 gündür ulaşılamadı

Samsun'un Terme ilçesinde 17 gün önce ırmakta kaybolan kişiyi arama çalışmalarından sonuç alınamadı.

21.02.2020 17:36 | Son Güncelleme: 21.02.2020 17:36Samsun'da ırmakta kaybolan kişiye 17 gündür ulaşılamadı
'un ilçesinde 17 gün önce ırmakta kaybolan kişiyi arama çalışmalarından sonuç alınamadı.

Terme Irmağı'nda, kızı Gizem Günal (20) ile suya kapılan, kızı kurtarılan ancak kendisi kaybolan Gürsel Günal'ın bulunması için sürdürülen çalışmalara bugün de devam edildi.
Jandarma Arama Kurtarma Sualtı Timi, Samsun ve Ordu Emniyet Müdürlükleri Deniz Limanı Şubesi Sualtı Grup Amirliği, itfaiye ve AFAD ekipleri, Terme Çayı ile sahilde Günal'ı aradı.
Günal'a ait bir ize ulaşamayan ekipler, çalışmalarını yarın sürdürecek.
Gürsel ve kızı Gizem Günal, 17 gün önce ilçe merkezinden geçen Terme Irmağı'nda suya kapılmış, çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine başlatılan çalışmayla sudan çıkarılan Gizem Günal, Terme Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı.

Samsun, Terme, Güncel

Kaynak: AA

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