Samsun'da ırmakta kaybolan kişiye 23'üncü günde de ulaşılamadı

Samsun 'un Terme ilçesinde 23 gün önce ırmakta suya kapılarak kaybolan kişiye bugün de ulaşılamadı.

Terme Irmağı'nda kaybolan Gürsel Günal'ın bulunması için çalışmalara bugün de devam edildi.

Sinop ve Samsun'da görevli kurbağa adamlar, itfaiye ve AFAD ekipleri, Çangallar Mahallesi'ndeki Terme Çayı ve bölgede Günal'ı aradı.

Günal'a ait herhangi bir ize ulaşamayan ekipler, ara verdikleri çalışmalarını yarın sürdürecek.

Gürsel ve kızı Gizem Günal (14), 23 gün önce ilçe merkezinden geçen Terme Irmağı'nda suya kapılmış, çevredekilerin ihbarı üzerine başlatılan çalışmayla kıyıya çıkarılan genç kız, Terme Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmıştı.