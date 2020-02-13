Haberler » Güncel » Samsun'da ırmakta kaybolan kişiye ulaşılamadı - Haber

Samsun'da ırmakta kaybolan kişiye ulaşılamadı

Samsun'un Terme ilçesinde 9 gün önce ırmakta kaybolan kişiyi arama çalışmalarından sonuç alınamadı.

13.02.2020 17:16 | Son Güncelleme: 13.02.2020 17:16Samsun'da ırmakta kaybolan kişiye ulaşılamadı
'un ilçesinde 9 gün önce ırmakta kaybolan kişiyi arama çalışmalarından sonuç alınamadı.
Terme Irmağı'nda kızı Gizem Günal (20) ile suya kapılan, kızı kurtarılan ancak kendisi kaybolan Gürsel Günal'ın bulunması için bugün de çalışmalara devam edildi.
Jandarma Arama Kurtarma Sualtı Timi ve Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şubesi Sualtı Grup Amirliğine bağlı ekipler, Günal'ı Terme Köprüsü ve civarı ile ırmak ve sahilde aradı.
Akşam saatlerinde sonlandırılan arama çalışmalarında Günal'a ait bir ize ulaşılamadı.
Arama çalışmalarına yarın sabah saatlerinde yeniden başlanacağı öğrenildi.
Gürsel ve Gizem Günal, 9 gün önce ilçe merkezinden geçen Terme Irmağı'nda suya kapılmış, çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine başlatılan çalışmayla sudan çıkarılan Gizem Günal Terme Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmıştı. Gizem Günal'ın tedavisi devam ediyor.

Samsun, Terme, Ordu, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

15:35  Hakim Ziyech kimdir? Hakim Ziyech kariyeri ve performansı!
14:28  Uluslararası Caribou Matematik Yarışması nedir? Uluslararası Caribou Matematik Yarışması kurlları nelerdir?
14:14  Parende nasıl yazılır? TDK'ya göre perende mi, parende mi?
13:42  Öldürme Arzusu filmi konusu nedir? Öldürme Arzusu oyuncuları ve Öldürme Arzusu özeti!
12:28  Yüsra Geyik kimdir? Yüsra Geyik kaç yaşında, nereli?
13.02.2020 20:17:14