Haberler » Güncel » Samsun'da ırmakta kaybolan kişiyi arama çalışmaları sürüyor - Haber

Samsun'da ırmakta kaybolan kişiyi arama çalışmaları sürüyor

Samsun'un Terme ilçesinde ırmakta kaybolan kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

07.02.2020 11:28 | Son Güncelleme: 07.02.2020 11:28Samsun'da ırmakta kaybolan kişiyi arama çalışmaları sürüyor
'un ilçesinde ırmakta kaybolan kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.
Terme Irmağı'nda kızı Gizem (20) ile suya kapılan Gürsel Günal'ın bulunması için Samsun Sahil Güvenlik Bölge Komutanlığı ve AFAD ekipleri ile Samsun Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şubesi Sualtı Grup Amirliğinde görevli dalgıçların katılımıyla arama çalışmalarına günün ilk ışıklarıyla yeniden başlandı.

İlçe merkezinden geçen ve yaklaşık 3 kilometre sonra denize dökülen ırmak boyunca ve sahilde arama çalışmaları sürüyor. Yağışlardan dolayı debinin yükseldiği ırmakta arama çalışmaları su üstünde de devam ediyor.
Gizem Günal'ın Terme Devlet Hastanesindeki tedavisi sürüyor.

Gürsel ile kızı Gizem Günal, önceki gün akşam saatlerinde Terme Irmağı'nda suya kapılmış, sudan çıkarılan genç kız Terme Devlet Hastanesine kaldırılmıştı. Kaybolan Gürsel Günal'ın bulunması için çalışma başlatılmıştı.

Karadeniz, Samsun, Terme, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

11:56  Karabet nerede? Karabet Geçidi konumu ve Karabet Tüneli haritası!
11:38  Garabet ve karabet farkı nedir? TDK'ya göre garabetin ve karabetin anlamı nedir?
11:10  Koronavirüs belirtileri nelerdir? Koronavirüsün tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs nedir?
10:16  İOKBS bursluluk sınavı başvuruları başladı! İOKBS sınavı ne zaman? İOKBS bursluluk sınavı başvuru şartları neler?
10:04  Serra Pirinç kimdir? Serra Pirinç kaç yaşında, nereli?
7.02.2020 13:52:05