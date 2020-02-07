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Samsun'da ırmakta suya kapılan babaya ulaşılamadı

Samsun'un Terme ilçesinde ırmakta suya kapılan kişiye bugün de ulaşılamadı.

07.02.2020 18:34 | Son Güncelleme: 07.02.2020 18:34Samsun'da ırmakta suya kapılan babaya ulaşılamadı
'un ilçesinde ırmakta suya kapılan kişiye bugün de ulaşılamadı.
Terme Irmağı'nda kızı Gizem Günal (20) ile suya kapılan baba Gürsel Günal'ın bulunması için Samsun Sahil Güvenlik Bölge Komutanlığı ekipleri ile Samsun Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şubesi Sualtı Grup Amirliğine bağlı kurbağa adamların katıldığı arama çalışmalarına günün ilk ışıklarıyla başlandı.
İlçe merkezinden geçen ve yaklaşık 3 kilometre sonra denize dökülen ırmak boyunca ve sahilde arama yapan ekipler, yağışlardan dolayı debinin yükseldiği ırmakta arama çalışmalarına su üstünde devam etti.
Akşam saatlerinde ara verilen arama çalışmaları yarın devam edecek.
Gizem Günal'ın ise kaldırıldığı Terme Devlet Hastanesindeki tedavisi devam ediyor.
Gürsel Günal ile kızı Gizem Günal, önceki akşam ilçe merkezinden geçen Terme Irmağı'nda suya kapılmış, çevredeki vatandaşların durumu fark etmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri, polis, dalgıç ve kurbağa adamlar sevk edilmişti.
Sudan çıkarılan genç kız Terme Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmış, baba Günal'ın bulunması için arama çalışması başlatılmıştı.

Karadeniz, Samsun, Terme, Güncel

Kaynak: AA

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