Haberler » Güncel » Haber

Samsun'da, iş makinesi tamir atölyesinde yangın

SAMSUN'da, iş makinesi tamiratı yapılan bir atölyede yangın çıktı.

21.09.2019 22:24Samsun'da, iş makinesi tamir atölyesinde yangın
SAMSUN'da, iş makinesi tamiratı yapılan bir atölyede yangın çıktı. Kısa süreli paniğe neden olan yangın itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü.
Yangın, saat 20.00 sıralarında Tekkeköy ilçesinde bulunan 19 Mayıs Sanayi Sitesi 72'nci sokaktaki bir atölyede çıktı. İş makinesi tamiratı yapılan atölyeden duman yükseldiğini görenler, durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, atölyede kimsenin bulunmadığı belirtildi. Yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından alevler söndürülürken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.



19 Mayıs, Tekkeköy, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
22:41 Mke ankaragücü maçından kareler
22:41 İzmir sürücü direksiyon hakimiyetin kaybetti, 3 yaşındaki çocuk camdan fırladı
22:36 TYB, sezonu "Kudüs'ün Işıkları" ile açtı
22:32 "Diyarbakır anneleri ezberleri bozdular"
22:32 İzmir Saat Kulesi mor ışıkla aydınlatıldı
22:30 Bakanlar Soylu ve Turhan nikah şahidi oldu
22:30 Traktör römorkuna çarpan otomobildeki çiftin öldüğü kaza kamerada