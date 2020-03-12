Samsun'da İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü programı
Samsun'da 12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma programı yapıldı.
12.03.2020 16:33 | Son Güncelleme: 12.03.2020 16:33
Samsun 'da 12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma programı yapıldı.
Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Canik Kültür Merkezi'nde, 12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma programı düzenlendi. Programda ilk olarak şehitler için saygı duruşunda bulunuldu, akabinde İstiklal Marşı okundu. Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanmış olan 'İstiklal Marşı'nı Güzel ve Etkili Okuma Yarışması'nda dereceye giren öğrencilere Vali Yardımcısı Hasan Balcı tarafından ödül takdimi yapıldı. Birinci olan Bafra Altınkaya Anadolu Lisesi öğrencisi Hilal Divan'ın okumuş olduğu İstiklal Marşı'nı herkes ayakta alkışladı. Akabinde sahneye gelen Atakum Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencilerden oluşan İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy temalı müzikal ile tarihe ayna tutuldu. Savaş yıllarından bahseden müzikal insanları duygulandırarak büyük beğenisini kazandı. Tiyatral bir gösteride olan programda Mehmet Akif Ersoy canlandırıldı. Program müzikalin bitmesiyle son buldu.
Düzenlenen programa ayrıca Canik Kaymakamı Mahmut Halal, Atakum Kaymakamı Namık Kemal Nazlı, Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, Samsun İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay İbrahim Güven, Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, Sağlık İl Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, okul müdürleri, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı. - SAMSUN
Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Canik Kültür Merkezi'nde, 12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma programı düzenlendi. Programda ilk olarak şehitler için saygı duruşunda bulunuldu, akabinde İstiklal Marşı okundu. Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanmış olan 'İstiklal Marşı'nı Güzel ve Etkili Okuma Yarışması'nda dereceye giren öğrencilere Vali Yardımcısı Hasan Balcı tarafından ödül takdimi yapıldı. Birinci olan Bafra Altınkaya Anadolu Lisesi öğrencisi Hilal Divan'ın okumuş olduğu İstiklal Marşı'nı herkes ayakta alkışladı. Akabinde sahneye gelen Atakum Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencilerden oluşan İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy temalı müzikal ile tarihe ayna tutuldu. Savaş yıllarından bahseden müzikal insanları duygulandırarak büyük beğenisini kazandı. Tiyatral bir gösteride olan programda Mehmet Akif Ersoy canlandırıldı. Program müzikalin bitmesiyle son buldu.
Düzenlenen programa ayrıca Canik Kaymakamı Mahmut Halal, Atakum Kaymakamı Namık Kemal Nazlı, Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, Samsun İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay İbrahim Güven, Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, Sağlık İl Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, okul müdürleri, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı. - SAMSUN
Kaynak: İHA
Etiketler : Mehmet Akif Ersoy, Samsun, Güncel
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