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Samsun'da istinat duvarı çöktü, 6 katlı bina tahliye edildi

Samsun'un Atakum ilçesinde dere ıslah çalışması sırasında bir binanın istinat duvarı çöktü.

22.11.2019 13:25 | Son Güncelleme: 22.11.2019 13:25Samsun'da istinat duvarı çöktü, 6 katlı bina tahliye edildi

'un ilçesinde dere ıslah çalışması sırasında bir binanın istinat duvarı çöktü. Park halindeki bir otomobilin yamaca kaydığı olayda, 6 katlı bina tedbir amacıyla tahliye edildi.

Olay, saat 12: 30 sıralarında Atakum ilçesi Yeni Mahalle'de meydana geldi. Afganlı Deresi'nde yürütülen ıslah çalışmasında kazı yapıldığı sırada bir binanın istinat duvarı çöktü. Olayda park halindeki bir otomobil çökmeyle birlikte yamaca düştü. Can kaybı ve yaralananın olmadığı göçükte, 6 katlı bina tedbir amacıyla boşaltıldı. İhbar üzerine mahalleye polis, AFAD ve belediye ekipleri sevk edildi. Güvenlik şeridi çekilen binaya girişlere izin verilmiyor. Belediye ekipleri çöken istinat duvarında çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Yaprak KOÇER-Hüseyin KALAY/SAMSUN, -



Yeni Mahalle, Atakum, Samsun, Güncel

Kaynak: DHA

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