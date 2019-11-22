Haberler » Güncel » Samsun'da istinat duvarı çöktü, 6 katlı bina tahliye edildi (2) - Haber

Samsun'da istinat duvarı çöktü, 6 katlı bina tahliye edildi (2)

GÖÇÜK ANINI ANLATTISamsun'un Atakum ilçesinde dere ıslah çalışması sırasında binanın istinat duvarının çökme anını gören Sinan Aslan o anları anlattı.

22.11.2019 16:00 | Son Güncelleme: 22.11.2019 16:00Samsun'da istinat duvarı çöktü, 6 katlı bina tahliye edildi (2)

GÖÇÜK ANINI ANLATTI

'un ilçesinde dere ıslah çalışması sırasında binanın istinat duvarının çökme anını gören Sinan Aslan o anları anlattı. İstinat duvarı çöken binanın 4'üncü katında oturduğunu söyleyen Sinan Aslan, "Ben balkonda otururken olay meydana geldi. Dereye yapılan ıslah çalışması sırasında kepçe biraz fazla girdi bahçe duvarının dibine. Bir müddet sonra bir gürültü geldi ve bir baktım ki kayma olmuş. Araç da çöken yere düştü. Can güvenliğimiz olmadığından aşağıda bekliyoruz" dedi.



Atakum, Samsun, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
20:16 Bakanlar Soylu ve Gül, fabrika açılışı ve araç teslim törenine katıldı
20:15 İş yerinde çıkan yangında ayakkabılar kül oldu
20:14 Kazada motosiklet sürücüsünün savrulması görüntüye yansıdı
20:14 Down Sendromlu ve Otistik Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu Kayseri'de
20:14 Beypazarı'nda atlı polisler göreve başladı
19:58 CHP'li Öztrak: 'Cumhurbaşkanlığımı ortaya koyuyorum' demek gerçekten ürkütücü
18:39 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Doğu Akdeniz'de dördüncü sondajı yapıyoruz
18:28 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir'den müjdeyi verdi: Süs bitkileri eğitim merkezini süratle kuracağız
17:51 Son dakika: Marmara'da 3.6 büyüklüğünde deprem! İstanbul'da da hissedildi
17:43 Son dakika: Devlet Bahçeli, erken seçim tartışmalarına kapıyı kapattı
14:30 15 aylık bebek su dolu kovaya düşerek boğuldu
14:15 Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk duyurdu: Lisede sınıfta kalma geri geliyor
11:19 Kara Cuma'da firmaların fiyat oyunu ifşa oldu
09:38 Terörist elebaşı Duran Kalkan'ın genç kızlara tecavüz ettiği görüntüler emniyet güçlerine teslim edildi
23:59 Günlük burç yorumları 22 Kasım 2019 Cuma (Haftalık burç yorumları)
22.11.2019 20:16:32