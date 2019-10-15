Samsun'da istinat duvarından düşen motosikletli genç ağır yaralandı

Samsun
'un İlkadım
ilçesinde, caddedeki istinat duvarından düşen motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.
Mücahit Haneci (17) kullandığı plakasız motosiklet, Liman Mahallesi Akın Sokak'ta kontrolden çıktı. Motosiklet
, yaklaşık 4 metre yükseklikteki istinat duvarından demir bariyerleri aşarak Öğretmenler Caddesi'ndeki asfalt zemine düştü.
Genç sürücü Haneci, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.