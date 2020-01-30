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Samsun'da izinsiz kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı

Samsun'un Kavak ilçesinde izinsiz kazı yapan 4 kişi yakalandı.

30.01.2020 19:30 | Son Güncelleme: 30.01.2020 19:36Samsun'da izinsiz kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı
'un ilçesinde izinsiz kazı yapan 4 kişi yakalandı.
Bir ihbarı değerlendiren İl Komutanlığı ekipleri, Celallı Mahallesi Mantarlı Tepe mevkisinde birinci derece sit alanına operasyon düzenledi.
Jandarma ekipleri, söz konusu alanda izinsiz kazı yapan 4 kişiyi suçüstü yakaladı.
Bölgede, 2 dedektör, jeneratör, hilti, uzatma kablosu, akü, kazma, kürek, mala ve muhtelif miktarda yaşam malzemesi, 40 kilogram patlayıcı madde özelliği olan amonyum sülfat ve 9 kaya kırıcı kartuş ele geçirildi.
Gözaltına alınan 4 kişinin jandarmadaki işlemleri sürdürülüyor.
Öte yandan, şüphelilerden birinin "resmi belgede sahtecilik" suçundan arandığı tespit edildi.

Jandarma, Samsun, Kavak, Güncel

Kaynak: AA

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