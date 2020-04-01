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Samsun'da izinsiz üretilen 65 bin maske ele geçirildi

Samsun'un İlkadım ilçesinde izinsiz üretilen 65 bin maske ele geçirildi, olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

01.04.2020 17:42 | Son Güncelleme: 01.04.2020 17:42
Samsun'da izinsiz üretilen 65 bin maske ele geçirildi
Samsun 'un İlkadım ilçesinde izinsiz üretilen 65 bin maske ele geçirildi, olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kullanımı artan, merdiven altı tabir edilen ve Sağlık Bakanlığının onayı alınmaksızın imal edilen tıbbi maskelerin piyasaya sürülmesinin engellenmesi ve haksız kazanç sağlayan kişilerin tespiti için çalışma yürüttü.
Ekipler, İlkadım ilçesinde faaliyet gösteren bir iş yerine operasyon düzenledi. Tıbbi Cihaz Satış Yetkisi ve İş yeri Çalışma Ruhsatı bulunmadığı belirlenen iş yerinde arama yapan ekipler, 65 bin maskeye el koydu.
Hakkında adli işlem başlatılan iş yeri sahibi A.E, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Cumhuriyet Savcılığınca adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüpheli, serbest bırakıldı.
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Kaynak: AA

Etiketler: Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Emniyet Müdürlüğü, İlkadım, Samsun, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Samsun'da izinsiz üretilen 65 bin maske ele geçirildi - Haberler

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