Samsun'da izlenen/tedavi edilen sayı: 400

Samsun Tabip Odası salgın raporu yayınlayarak, açıklama yaptı. En son 30 Mart 2020 itibarı ile Sağlık Bakanlığı web sitesinde; yapılan test sayısı 76.981 toplam vaka sayısı 10.827 toplam vefat sayısı 168, toplam yoğun bakımda yatan hasta sayısı 725, toplam entübe hasta sayısı 523, toplam iyileşen hasta sayısı 162 olarak açıklanmıştır. Yapılan açıklamalarda sadece PCR testi pozitif çıkan "vaka"ların esas alındığını, hastanelerde yatan ya da ayaktan takip edilen "şüpheli/olası vaka" (klinik ve radyolojik olarak pozitif sayılanların) sayılarının yer almadığını dile getirildi.

SAMSUN'DA KORONA VİRÜSLÜ HASTA SAYISI NE KADAR?

En son değerlendirmemiz sonucunda Samsun'daki hastanelerde kesin ya da şüpheli/olası Covid-19 tanısıyla yatırılarak izlenen/tedavi edilen sayısı 400' e yakın olduğu tahmin ediliyor.

Yine kesin ya da şüpheli/olası Covid-19 tanısıyla yatırılan izlenen 5'i hekim olmak üzere toplam 15 sağlık çalışanı olduğu belirtildi.

SAMSUN'DA TEST SAYISI NE YAZIK Kİ ARZU EDİLEN SAYILARIN ÇOK ALTINDA

Samsun'da, test sayısı günlük en fazla 600 testin yapılabileceği öngörülmekte. Salgın kontrolünde en önemli husus, vakaların tespiti ve hızlı ve etkin şekilde izole edilmesi. Ancak böylelikle salgın zincirinin kırılması ve salgın hızının düşünülerek sağlık hizmetlerinde tıkanmanın önüne geçilebilecek. Salgınla mücadelede en önemli kriter olan test sayısı ne yazık ki arzu edilen sayıların çok altında seyretmekte. Kentte toplumun genelinde alınan önlemlere uyum orta-düşük düzeyde gözlenmekte ve bu salgınla etkili mücadele için yeterli görülmemekte.

Kaynak: Bültenler