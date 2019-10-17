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Samsun'da jandarmadan silah operasyonu

Samsun'da jandarma tarafından yapılan operasyonda orman ve ateşli silahlar kanununa muhalefet suçundan 2 kişi gözaltına alındı.

17.10.2019 12:11Samsun'da jandarmadan silah operasyonu
Samsun'da jandarma tarafından yapılan operasyonda orman ve ateşli silahlar kanununa muhalefet suçundan 2 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığınca 19 Mayıs ilçesi Düzköy ile Esenyer Mahallesi'ndeki evlerde arama yapıldı.
Aramalarda 2 tabanca, 2 şarjör, 3 gaz bombası, av tüfeği, 45 fişek, 10 balta sapı ve 4 bin 632 metreküp kayın ağacı ele geçirildi.
Operasyonda Orman Kanunu'na ve Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet suçundan 2 kişi gözaltına alındı.

Jandarma, Samsun, Güncel

Kaynak: AA

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