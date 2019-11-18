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Samsun'da kablo çalan hırsızlık zanlıları fotokapanla yakalandı

Samsun'un Havza, Ladik ve Kavak ilçelerinde haberleşme ve enerji nakil hatlarındaki kabloları keserek çaldıkları iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

18.11.2019 16:26 | Son Güncelleme: 18.11.2019 16:26Samsun'da kablo çalan hırsızlık zanlıları fotokapanla yakalandı
'un , ve ilçelerinde haberleşme ve enerji nakil hatlarındaki kabloları keserek çaldıkları iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.
Samsun Jandarma Komutanlığınca, Havza, Ladik ve Kavak ilçelerinde 6 farklı olayda haberleşme ile enerji nakil kablolarını çalan kişilerin yakalanması için özel ekip kuruldu.
Ekipler, kablo hırsızlığının önlenmesi ve suçluların yakalanmasına yönelik Kavak'ta 3, Havza'da 3 ve Ladik'te 4 fotokapanı kırsal alanlara yerleştirdi.
Kavak ilçesine bağlı Akbelen Mahallesi'ndeki fotokapanın kaydettiği görüntüden yola çıkan ekipler, kablo hırsızlığı yapan 3 şüphelinin kimliklerini tespit etti.
Jandarma ekiplerinin suçüstü yaptığı, "Dur" ihtarına uymayarak kaçan N.D, İ.Y. ve E.Y. kısa sürede yakalandı.

Samsun, Ladik, Havza, Kavak, Güncel

Kaynak: AA

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